Bakan Yerlikaya net konuştu: "Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde uyuşturucu tacirlerine karşı 33 bin 295 operasyon düzenlediklerini, bu operasyonlar sonucunda 4 bin 30 şahsın tutuklandığını söyledi. Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Programa; AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, STK'lar ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, şehir buluşmalarında Manisa'da STK'larla, muhtarlarla, ilçe teşkilatlarıyla, esnafla, çiftçiyle, toplumun her kesimiyle irtibat kuracaklarını söyledi. Zor bir seçimi başarıyla tamamladıklarını aktaran Hızlı, yerel seçimlerin de çalışmalarına başladıklarını söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ise yeni bir Türkiye vizyonu için çalışmalara başladıklarını anlatarak şehir buluşmalarının farklı illere farklı gözlerle bakılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeni dönemin ilk Şehir Buluşmaları'nı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise, AK Parti'de seçimlerin bitmediğini, seçimin bittiğinin ertesi günü önümüzdeki seçimlerin çalışmalarına başlandığını vurguladı. Önümüzdeki yerel seçimlerde Manisa'daki 17 ilçenin de cumhur ittifakı tarafından alınması için ellerinden gelen yapacaklarını dile getiren Akkal, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye Yüzyılı için çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "81 il 922 ilçemizde ülkemizi karış karış gezip şehir buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Milletimizin sinesinde halkımızla hemhal ediyoruz. Bugün Manisa'dayız. Bu buluşmalarda her zaman olduğu gibi milletimizin sesine kulak vereceğiz. Esnafımızın çayını içeceğiz, gençlerimizle buluşacağız, kadınlarımızı dinleyeceğiz. 14-28 Mayıs tarihlerinde çok önemli bir seçim süreci yaşadık. Milletimiz bu seçimde kefenin bir yanına 21 yıllık hizmetleri bir tarafa da içi boş vaatleri koydu. Hamdolsun milletimiz sayesinde muhteşem bir zaferle çıktık. Bu seçimi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 85 milyon kazanmıştır. Siyasette durmak yok. Yeni bir seçimden çıktık ama şimdi de yerel seçimlere odaklandık. Yerel seçimlerden de büyük bir zaferle ayrılacağımıza olan inancımız tamdır. 21 yıldır aynı aşkla yürüyor, ülkemizi muhasır medeniyetlerin en üst seviyesine çıkaracak adımları atıyoruz. Şimdi Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı, şefkatin, barışın yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı her alanda Türkiye'yi en güçlü 10 ülke arasına sokma yüzyılıdır. Yeni başlangıçlar için çığır açmanın adıdır. 2600 yıl önce madeni paranın ilk basıldığı bu topraklar Türkiye Yüzyılı için de önemli adımlar atacaktır. Bir buçuk milyonluk nüfusuyla en büyük 14'üncü şehri olan Manisa her alanda örnek bir şehir olma vasfı taşıyor. 2023 yılı ödeneği ile son 21 yılda Manisa'ya yapılan yatırım 105 milyarı aştı. Bu şehir her alanda desteklenmelidir. 2002 yılında Manisa 312 milyon dolar ihracat yaparken 2022 yılında 5,2 milyar dolar. 63 ülkeye ihracat yapıyor bu güzel şehir. İhracatta 7. il konumunda. İnşallah Manisa ihracatta daha da yukarılara çıkacaktır. Artık rekabet ülkeler arasında değil, şehirler arasında gerçekleşiyor. Manisa bu rekabette de önemli bir yerde yer alıyor. İhraç edilen ürünlerde sadece Made in Turkey yazmıyor Made in Manisa da yazıyor. Sanayideki lokomotif şehirlerden biri olan Manisa tarımda da lokomotif şehirlerden biri. Tarımda iki önemli ürün var. Üzüm ve zeytin. Son 21 yılda Manisa sanayide ticaret sicil kaydı 198'den 3 bin 51, çalışan sayısı 4 bin 235'ten 132 bine çıkmış. Manisa'daki işsizlik oranı 5,1. Türkiye ortalamasının 3 buçuk puan altında. Manisa ürettiklerini katma değere dönüştürüyor. Kömürde enerji üretiminde Soma Türkiye birincisi. Ülke olarak Manisa olarak bunlar göğsümüzü kabartan rakamlar. Durmak yok yola devam. Manisa'daki yatırımlar aralıksız devam ediyor, devam edecek. Hepimizi heyecanlandıran projelerin başında İzmir-Ankara hızlı tren projesi geliyor. İzmir Ankara otoyolu gibi 428 kamu projesi Manisa'nın gücüne güç katacak. Huzur ve güvenin olduğu yerde üretim olur, güven olur, bereket olur. Huzurun adresi İçişleri Bakanlığı. 600 bin personelimizle, görev alanımızda halkımızın huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Son 60 günlük rakamları açıkladı

Bugün İçişleri Bakanlığında 62. gününü geride bıraktığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Son 60 günde; bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü, 22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan bin 20 operasyonda da 254 şahıs tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında; ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrim içi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 219 şahıs tutuklandı. Sanal devriyelerimiz 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit ederken; suç gelirleri ile mücadele kapsamında 662 milyon TL para ve mal varlığına el konuldu. Şimdi vereceğim rakamları ilk kez açıklıyorum: Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve tacirlerine karşı, son 60 günde 33 bin 295 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 4 bin 30 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. ve göçmen kaçakçılığı. Düzenli göçmenler, kanunlarımıza uygun olarak girişleri-kalışları-çıkışları belli olan göçmenleri ifade ediyor. Düzensiz göçmenler ise ülkemize yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip, yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişiler. İşte bizim mücadelemiz düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle. Son 60 günde, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 2 bin 548 operasyonda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü ile 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan işlemleri tamamlanan 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor. Yaptığımız operasyonlarla, Teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de Nefeslerini keseceğiz. Çünkü ne dedik? Huzur ve güven. Ülkemizin huzuru, Manisa'mızın huzuru için gece gündüz canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Şehzadeler şehri Manisa'dayız. Fatih Sultan Mehmet Han, Kanuni Sultan Süleyman gibi cihan imparatorlarına ev sahipliği yapmış, onlara kucağını açmış bir şehirdeyiz. Sizler, eser ve hizmet siyasetinin değerini de, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinin kıymetini de, vatan aşkını da çok iyi bilirsiniz. Tam da bu yüzden, el birliğiyle çalışacağız, hem Manisa'mızı hem ülkemizi yüksek hedeflerine taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı eli kınalı ninelerimizin, ak saçlı dedelerimizin, dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın, elimizi uzattığımız, mazlumların dualarıyla yükselteceğiz." - MANİSA