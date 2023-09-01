Bakan Yerlikaya: Mersin ve Diyarbakır'da 389 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda toplam 389 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yer polis ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya: "Mersin ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda toplam 389 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin'de, ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 279 kilo esrar ve 110 kilo skunk olmak üzere toplam 389 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince yapılan operasyonda 279 kilo esrar maddesi, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 110 kilo skunk maddesinin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda yer polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz, uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.