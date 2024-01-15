Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

Bakan Yerlikaya, şehit ailelerini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve Müslim Özdemir'in acılı ailelerini ziyaret ederek, kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, şehitlerin baba ocakları ziyaretlerinin arından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarında inceleme yaptı. Devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Yerlikaya, örnek daireleri de gezdi.

Yerlikaya, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Bakan Yerlikaya, temaslarının ardından şehirden ayrıldı.