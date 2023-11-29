Bakan Yerlikaya: Jandarmamız 12 ilde hava araçlarıyla hizmete başladı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Başkanlığının insanlı hava araçlarıyla 4, insansız hava araçlarıyla 8 ilde teşkilatlanmasını tamamlayarak, hizmet vermeye başladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı 2023 Yılı Temel Kurslar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, bakanlık ve jandarma personeli de yer aldı. Bakan Yerlikaya, kurslarını tamamlayan 20 pilot, 22 İHA pilotu, 51 teknisyen ve 41 İHA teknisyeni olmak üzere toplam 134 subay ve astsubayın mezun olduğunu söyledi. Yerlikaya, Jandarma Kartallarının gece-gündüz demeden her türlü şartta görev yaptığını belirterek, "Teröristlerin korkulu rüyası olan 'Jandarma Kartalları', birçok bölgede asayişin sağlanmasının yanı sıra, 'aşılmaz' denilen yüce dağlarda, 'geçit vermez' denilen vadilerde, sarp kayalıklarda arama, kurtarma, hasta nakli ile emniyetin sağlanması gibi birçok alanda yılın 365 günü, gece-gündüz demeden her türlü şartta kahramanca görev yapıyorlar. Mavi göklerde düşmana korku, dosta güven salıyorlar. Jandarma Havacılık Başkanlığımız sadece teröristler, çeteler, hainlere karşı değil; deprem ve orman yangınları gibi afetlerde de görev alıyor. Jandarma pilotlarımız, sadece son 2 yılda, orman yangınlarına karşı 1625 saat; hepimizi derinden üzen, Kahramanmaraş depreminde ise 33 hava aracı ile 2 bin 300 saat uçuş gerçekleştirdi" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ PAYI YÜZDE 80'LERİ AŞTI'

Yerlikaya, Jandarma Havacılık Başkanlığının insanlı hava araçlarıyla 4 farklı ilde, insansız hava araçlarıyla 8 farklı ilde teşkilatlanmasını tamamlayarak, hizmet vermeye başladığını söyledi. Yerlikaya, "Jandarmamız, kardeşliğimize pusu kuran bölücü terör örgütünden organize suç örgütlerine kadar, huzur ve güvenliğimize kasteden tüm yapılarla, en önde mücadele eden güvenlik unsurlarımızın başında geliyor. Bu mücadelenin daha başarılı ve etkin olması için, teknolojinin gelişimi ve hava araçlarının çeşitlenmesi büyük bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 21 yıldır verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi, devletimizin ve milletimizin her alanda kalkınması ve güçlenmesi adına verilen bir mücadeledir. Bu mücadelenin sonunda, yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 20'lerdeki payı, gururla ifade ediyoruz ki yüzde 80'leri aştı" ifadelerini kullandı.

'BU MİLLET DEVLETİNİN YANINDADIR'

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Devleti korumanın yegane yolu, bağrından çıktığınız milleti korumaktan geçer' şeklindeki sözünü hatırlatarak, "Fakat bundan 7 yıl önce bu ülkenin, bu devletin, bu milletin içine sızmış hain FETÖ, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla bu milletin üzerine ateş açtı, bomba attı. Bu ihanet ve işgal girişimine aziz milletimizle birlikte devletine ve milletine sadakatten ayrılmayan kahraman polisimiz, jandarmamız, askerimiz geçit vermedi. Dahili ve harici bedhahlar hep var oldu. Fakat unutulan gerçek şuydu; bu millet devletinin yanındadır. Bu devlet, erenler nefesidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anadolu'da kurduğumuz son devletimizdir. ve onun uğrunda ölmeyi şeref biliriz" diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın, başta teröristlerle mücadele olmak üzere, keşif ve gözetleme, emniyet ve asayiş, doğal afetlerde halka yardım ve arama-kurtarmada 7 gün 24 saat hizmet ettiğini belirterek, "Mezunlarımıza başarılar diliyorum. Jandarma havacılığının 55'inci kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.