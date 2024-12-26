Bakan Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı ile Güvenlik İş Birliği Görüşmesi Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şemmeri ve bberaberindeki heyetle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şemmeri ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA