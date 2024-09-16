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Bakan Yerlikaya Hatay'da Esnaflarla Bir Araya Geldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde esnafla sohbet edip ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca Dörtyol-Erzin karayolunda incelemelerde bulundu.

ESNAFLA SOHBET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı toplantının ardından karayoluyla Hatay'ın Dörtyol ilçesine geçti. Burada esnaf ziyareti yapan Bakan Yerlikaya, vatandaşla sohbet etti. Bakan Yerlikaya daha sonra yapımı bir süre önce tamamlanan Dörtyol- Erzin karayolunda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya ardından Dörtyol Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Nuri PİR/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanı Politika Ekonomi Dörtyol Yaşam Erzin Hatay

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