Bakan Yerlikaya Hatay'da Esnaflarla Bir Araya Geldi

"Seçim zamanında yapılacak ama o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?"

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Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?