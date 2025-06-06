İçişleri Bakanı Yerlikaya, güvenlik güçlerine Kurban Bayramı mesajı gönderdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, güvenlik güçlerine Kurban Bayramı mesajı gönderdi
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin telsizlerine gönderdiği mesaj ile Kurban Bayramlarını kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin telsizlerine gönderdiği mesaj ile Kurban Bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığa bağlı kolluk güçlerinin Kurban Bayramı'nı telsizlerine gönderdiği mesaj ile kutladı. Bakan Yerlikaya mesajında, "Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramımızın; aziz milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle İçişleri ailemizin siz değerli mensuplarının ve sevdiklerinizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görevi başındaki mesai arkadaşlarım; hepinize kolaylıklar dilerim. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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