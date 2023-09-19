Bakan Yerlikaya, Gaziler Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatan uğruna gazi olan kahramanların yer aldığı bir videoyu paylaşarak 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Gazilik, nesiller boyu taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz, destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Bizler; şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilen bir milletiz. Vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Bütün gazilerimize afiyetler diliyorum. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra gazi unvanını alan Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA