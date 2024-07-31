İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmail Haniye'nin öldürülmesini lanetledi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini lanetleyerek, "Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler Tahran'da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etti. Bu alçakça suikastı lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan, suikastler düzenleyen işgalci İsrail, sadece Ortadoğu'ya değil tüm dünyaya nefret tohumları ekiyor. Ancak mazlumların çığlığı vicdanlarda yankılanmaya devam edecek. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin ve haklı Filistin davasının yanında olmaya devam edecek. Şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin makamı ali olsun. Haniye'ye Allah'tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.