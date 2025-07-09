Bakan Yerlikaya: 'FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık. Bu şahıslardan 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit yakınları ve gazilerin katılımı ile 'Zaferin Adı Türkiye' adlı bir program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası öğle yemeğinin yenmesiyle başlayan programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin zaferini nesiller boyu yaşatmak için bir aradayız. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü; tarihimize, bağımsızlığımıza, milli irademize vurulmak istenen bir zincirdi. Hainlerin, vesayetçilerin kurduğu kirli bir pusuydu ama milletimizin yüreği, cesareti bu pusuyu hainlerin başlarına yıktı. Demokrasimize kast eden, milletimize yan gözle bakan karanlıkların karşısındayız. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık. Bu şahıslardan 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu ülkenin birliğine, dirliğine, kardeşliğine halel getirmeye çalışan bütün hainler şunu bilsin ki bu vatanın fedaileri; sadece askeri, polisi, jandarması değildir. Bu vatanın fedaileri, 86 milyonun yüreğidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA