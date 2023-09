Bakan Yerlikaya: "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik gibi köklü kolluk teşkilatlarımız sayesinde iç huzurumuzu hamdolsun üst seviyede koruyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bakan Yerlikaya, "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik gibi köklü kolluk teşkilatlarımız sayesinde iç huzurumuzu hamdolsun üst seviyede koruyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi'nin Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilen 'Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin güvenliği için var gücüyle çalıştıklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler, her bir çarşı ve mahallemizin güvenliğini, Türkiye'nin huzuru olarak görüyor, kötülüğü engellemek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Mahallelerimizin güvenliğine ayrı bir özen gösteriyoruz" dedi.

"Köklü kolluk teşkilatlarımız sayesinde iç huzurumuzu üst seviyede koruyoruz"

Tüm tehditlere rağmen yurtta iç huzuru en üst seyide tuttuklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, "'Türkiye Yüzyılı' gibi büyük hedefleri olan bir ülke olarak; vatandaşlarımızın caddelerde, sokaklarda, evlerinde ve tüm sosyal yaşam alanlarında güvenlik endişesi duymadan yaşayabilmesi için, daima çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ölçekte suçun miktarı ve çeşitliliğinde yaşanan artışa karşı; önleyici bir anlayışla ve yüksek teknolojiyi kullanarak çalışmak bu alandaki faaliyetlerimizin esasını oluşturuyor. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlık sebebiyle oluşan yeni güvenlik tehditlerine rağmen, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik gibi köklü kolluk teşkilatlarımız sayesinde iç huzurumuzu hamdolsun üst seviyede koruyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda asayişin geleceğini 'önleyicilik' konseptiyle kurguluyoruz. Bir yandan suç ve suçlunun takibinde kapasiteyi daha da arttırıyor, diğer yandan suçun oluşmasını beklemeden, caydırıcılığı esas alan temel bir strateji izliyoruz. Jandarmamız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz; Hülasa 600 bin personeli ile İçişleri Bakanlığı ailemiz, hep birlikte bu hedef için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz"

Her türlü tehdide karşı mücadele edeceklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Terör ve terörizm başta olmak üzere, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla, siber suçlarla, düzensiz göçmenlerle ve bunların organizatörleriyle, milletimizin huzur ve esenliğine kast eden tüm hainler ve suç odaklarıyla; amansız bir şekilde mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bekçilere övgü dolu sözler

Mahalle bekçileri sayesinde pek çok olayın aydınlatıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Türkiye genelinde görev yapan 31 bin 50 Bekçimiz tarafından; Bugüne dek; 18 bin 300 hırsızlık olayına müdahale edildi. 2 bin 831 kayıp çocuğumuz ailelerine teslim edildi ve 7 bin 556 18 yaş üstü kayıp vatandaşımız çok şükür bulundu. Bu rakamlar, bekçilerimizin vazifesini hakkıyla yaptığını, milletimizin güvenine layık olduğunu bize teyit ediyor" dedi.

"Teşkilatımızın her bir mensubu, görevini layıkıyla yapmaya devam etmektedir"

Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise, "Emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek temel hak ve hürriyetleri koruma, toplumun her kesiminin güven ve desteğini kazanma noktasında büyük bir gayreti ortaya koymaktadır. Teşkilatımızın her bir mensubu; milli ve manevi değerler ışığında aldığı eğitimleri vatandaşlarımızın güvenliği için etkin bir şekilde kullanarak, görevini layıkıyla yapmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Mahalle bekçiliği de daha güvenli ve daha huzurlu şehirlerin inşası ve ihyası noktasında büyük bir öneme haizdir"

Mahalle bekçilerinin önemine değinen Ayyıldız, "Kadim ve kritik bir görev olan çarşı ve mahalle bekçiliği de daha güvenli ve daha huzurlu şehirlerin inşası ve ihyası noktasında büyük bir öneme haizdir. Şehirlerimizi mahalle mahalle, sokak sokak koruyarak, suçluların korkulu rüyası olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz, insanımızın başını yastığa huzurla koyması için her şart altında, sokakları adımlayarak, huzurlu sabahların güvencesi olmaktadır. Nefesleriyle 'güvenin sesi' olan bekçilerimiz; sadece asayişle ilgilenmiyor; mahalleliyi yakından tanıyıp onların dertlerinden haberdar olarak, uzattıkları yardım eli, gösterdikleri baba şefkatiyle hemşehrilik bilincini ve kadim bir anlayışı da yaşatıyorlar" diye konuştu.

Göreve başlayacak bekçilere seslenen Ayyıldız, "Asayiş hizmetlerine önemli katkılar sunarak insanımıza güven veren çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamamızda olduğu gibi; insani değerlerle beslenen, eğitimle desteklenen ve tecrübe aktarımıyla güçlenen uygulamalarımız ve çalışmalarımız neticesinde sahada her geçen gün daha olumlu sonuçlar almaktayız. Her birinizin üstün gayret ve çalışma azmiyle, inanıyorum ki, hedeflerimize daha kısa sürede ulaşacak, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız" dedi.

"Çarşı ve mahalle bekçilerimiz, devlet ile toplum arasında bir köprü görevi görerek, mahallelerimizin birer parçası haline gelmiştir"

Törende konuşan Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, "Ülkemizin tüm şehirlerinde, gece gündüz demeden, milletimizin canını ve malını koruyan, huzur ve güvenliğimiz için çalışan tüm emniyet kuvvetlerimiz ve onlara destekleyici bir görev yürüten bekçilerimizle, suç ve suçlu ile daha etkin mücadele edilmektedir. Böylece çarşı ve mahalle bekçilerimiz, devlet ile toplum arasında bir köprü görevi görerek, mahallelerimizin birer parçası haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bin 363 yeni mahalle bekçisi göreve başladı

Göreve yeni başlayacak bin 363 mahalle ve çarşı bekçisinin tören alanına gelmesiyle başlayan program, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak'ın konuşmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından kep atan ve yemin eden yeni bekçiler, törenin ardından aileleri ile bir araya geldi.