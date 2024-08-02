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Bakan Yerlikaya: Edirne göç rotası olmaktan çıktı

Bakan Yerlikaya: Edirne göç rotası olmaktan çıktı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Edirne'nin göç rotası olmaktan çıktığını belirtti. Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmenlerle mücadelede kararlı olduklarını ve adresini güncellemeyen göçmenleri deport edeceklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya: "Edirne göç rotası olmaktan çıktı"

EDİRNE - 'Türkiye'nin Huzuru' sloganıyla Edirne düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Edirne üzerindeki transit göç rotasının artık değiştiğini ve kentin göç rotası olmaktan çıktığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Türkiye'nin Huzuru' sloganıyla Edirne düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadeleden zehir tacirlerine, organize suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlerine kadar, suç ve suç odaklarıyla büyük mücadele verdiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de suçta kibirlenenleri, huzura kastedenleri hukuktan ve milletten aldıkları güçle tek tek bitireceklerini ve bu noktada kararlı olduklarını ifade etti.

"Adresini güncellemeyen göçmeni deport edeceğiz"

Edirne'de 7 bin 668 düzenli göçmen olduğunu ve adres tahsisatlarını yaptıklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Güvenlik birimlerimiz ve göçle ilgili çalışan arkadaşlarımız her birinin adreslerine,gitti, kapılarını çaldı. O adresi oturup oturmadıklarını kontrol etti. Vermiş olduğumuz sürede adres güncellemesini yapmadıkları takdirde onları düzensiz hale getirip yakaladığımız zaman da deport edeceğiz" dedi.

"Türkiye genelinde 8 bin 701 operasyon yaptık"

Düzensiz göçmenle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele noktasında canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, 19 Eylül tarihinin Edirne ve Trakya hududu için önemli bir tarih olduğunu hatırlattı.

O tarihte Bulgaristan ve Yunanistan'daki meslektaşlarını telefonla aradığını üzerlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu söylediğini belirten Bakan Yerlikaya, "Biz hudutlarımızı korumakla ilgili, milletimizin bizden beklediği huduttaki bütün sınır, güvenlik entegre tesislerimizle beraber, hudut birliklerimizle beraber bir kişiyi ne alırız ne de bir kişiyi buradan düzensiz bir göçmenin oraya geçişine de göz yumarız. 19 Eylül'den itibaren şu anda muhataplarımıza, bakan olarak ben, valilerimiz, kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla Göç İdaresi Başkanı kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla devamlı suretle 3 ülke bürokrasi valileri, kapıdaki idarecileri ve nihayetinde bakanları devamlı istişare halindeyiz. Buradaki düzensiz göçmenle mücadelemiz ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ne denli canla başla çalıştığımızı biliyorsunuz. Biz şu anda benim dönemimde 8 bin 701 Türkiye genelinde operasyon yaptık göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Türkiye genelinde 5 bin 126 tutuklu, 2 bin116 adli kontrol. Edirne'de 942 operasyon, 351 tutuklu. 127 de adli kontrol. Bu gözaltına alınıp da tutuklanmamış, adli kontrol verilmemiş, halen aramızda gezen vatandaşlara şunu söylüyoruz: 'Siz bu işten vazgeçin. Niyetinizden bunu çıkarın. Ama fırsat bulduğumuz zaman göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmayı, bilin ki biz daha önce tutuklayıp cezaevine göndermiş olduğumuz arkadaşların yanına kesinlikle göndereceğiz'. Dolayısıyla hem istihbarat birimlerimiz, hem de güvenlik birimlerimiz bu noktada gerçekten fevkalade gayret gösteriyorlar. Bu işi bitirmek noktasında biz kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

"7 ayda 30 bin 400 düzensiz göçmen yakalandı"

Edirne'de bu 7 aylık dönemde 30 bin 400 düzensiz göçmen yakalandığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Sınırlarımızdan girişi engellenen göçmen sayısı 256. Geri gönderme merkezinden şu ana kadar evraklarını tamamlayıp da Edirne'den deport ettiklerimizin sayısı da 9 bin 85" dedi.

Mobil göç aracı ile bir milyonun üzerinde kişinin kimliğine bakıp sorgulama yaptıklarını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Edirne'nin Keşan ilçesine de bir mobil göç aracı vereceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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