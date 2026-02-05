Bakan Yerlikaya, deprem şehitliğini ziyaret etti

Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelerek deprem şehitliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzede aileye sarılarak baş sağlığı diledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ile birlikte deprem şehitliğine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada mezarlara karanfil bıraktı.

Depremde hayatını kaybedenler için yapılan duaların ardından Bakan Ali Yerlikaya, yakınlarına dua eden depremzedelerle de bir araya geldi. Depremzede vatandaşlara baş sağlığı dileyen Bakan Yerlikaya, sohbet esnasında kendisini tutamayarak ağlayan bir depremzedeye sarılarak sabırlar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
