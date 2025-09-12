Bakan Yerlikaya: "Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz hiçbir zaman hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kentte yaptığı bir dizi ziyaretlerin ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, "Türkiye'yi daha ileriye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte huzurun ve güvenin yüzyılı yapmak için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, Türkiye Yüzyılı; eser ve hizmet siyasetinin taçlandığı bir diriliş asrıdır. Biz de diyoruz ki; Türkiye Yüzyılı, Anadolu'yu sarıp dünyaya açılan büyük bir vizyondur. Değerli kardeşlerim, AK Parti 24 yıl önce vesayet zincirlerini parçalayan, adaleti yücelten, milletimizin ortak sesi ve hissiyatı olarak kuruldu. İlk günden bu yana hukuku üstün tutan, millet iradesine gölge düşürmeyen ve insanı yaşatmayı hedefleyen bir siyasetin taşıyıcısı oldu. Teşkilatlarımızın her bir üyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hayatını milli iradenin üstünlüğüne adamıştır. Biz hiçbir zaman hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir. Bir kez daha hatırlatalım: Muhalefet yapmayı sokak eylemi sananlara milletimiz asla itibar etmemiştir, etmeyecektir. Çünkü milletimiz istikrarın, huzurun ve kardeşliğin değerini çok iyi bilir. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin iradesini korumaya, demokrasimizi güçlendirmeye ve ülkemizi daha büyük hedeflere taşımaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.

"Savunma sanayinde attığımız her adım dostlarımıza güven verirken, düşmanlık besleyenlere korku salmaktadır"

"Aziz milletimizle el ele vererek cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekle kalmadık Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, "Bugün Türkiye, savunmadan sağlığa, eğitimden teknolojiye kadar her alanda 24 yıl öncesini fersah fersah geride bırakmıştır. Savunma sanayinde attığımız her adım dostlarımıza güven verirken, düşmanlık besleyenlere korku salmaktadır. Sağlıkta adeta bir devrim yaşadık; her ilimize modern hastaneler kazandırdık, şehir hastanelerimizle dünyaya örnek olduk. Ambulans filomuzu güçlendirdik, 112 acil hizmetlerimizi yaygınlaştırdık. Eğitimde binlerce yeni okul inşa ettik. Ulaşımda doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan dev projeleri hayata geçirdik. Ağrı da bu yükselişin merkezindedir. Son yirmi üç yılda kente 9 bin 487 derslik kazandırdık. Yenilenen binalarıyla birlikte 12 devlet hastanesini Ağrılı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüştüm; projelerin hızla ilerlediğini belirtti. Allah'ın izniyle 2026'nın ilk aylarında 200 yataklı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin temelini atacağız. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlandı. Yıl sonunda ya da yeni yılın ilk aylarında hastanemizi hizmete açacağız" dedi.

"Organize suç, siber suç, göçmen kaçakçılığı, asayiş ve uyuşturucuyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz"

Bu dönemde 7 spor salonu, 1 futbol sahası, yüzme havuzları ve tenis kortlarını da içeren toplam 51 spor tesisinin tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ağrı şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Erzurum-Ağrı, Doğubayazıt-Gürbulak, Doğubayazıt-Çaldıran, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos, Erciş-Patnos ve Doğubayazıt-Iğdır yolları bölünmüş yol olarak hizmete açıldı. Tutak Viyadüğü ve Küpkıran Viyadüğü inşa edildi. Yazıcı Barajı başta olmak üzere 2 baraj, 1 sulama tesisi ve 50 taşkın koruma tesisi tamamlandı. Değerli kardeşlerim, ben Ağrı'da misafir değilim. Bir zamanlar bu aziz şehrin valisi olarak sizlerle aynı sofrada oturdum, aynı sokaklarda yürüdüm, aynı sevinçlere ve hüzünlere ortak oldum. Ağrı Dağı'ndan esen rüzgarı, ocaklardan kaynayan çorbayı, gönüllerdeki samimiyeti ve vefayı çok iyi bilirim. Bu şehrin bana kattığı samimiyeti ve tecrübeyi ülkemizin dört bir yanına taşımaktan onur duyuyorum. İçişleri Bakanlığımız, 675 bin personeliyle alın teri, akıl ve vicdanla sahadadır. Nerede bir tehdit varsa biz oradayız. Organize suç, siber suç, göçmen kaçakçılığı, asayiş ve uyuşturucuyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir şehir eşkıyasının vatandaşımıza musallat olmasına, esnafımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz."

"Anadolu Türk'üyle, Kürt'üyle bin yıllık kardeşliğin coğrafyasıdır"

"Bu kabine döneminde düzenlediğimiz operasyonlarla bin 273 organize suç örgütünü çökerttik" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, "Bu operasyonlarda 15 bin 433 kişi tutuklandı, 7 bin 453 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ağrı'da ise 14 operasyon düzenlendi, 180 kişi tutuklandı. Aziz kardeşlerim, biz durmayacağız. Zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına ve çocuklarımıza musallat olan suç odaklarına hayatı dar etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Anadolu; Türk'üyle, Kürt'üyle bin yıllık kardeşliğin coğrafyasıdır. Aynı bayrak için şehit olduk, aynı vatan için canımızı ortaya koyduk. Bu kardeşlik bağını kimse bozamaz, bozamayacak. Bugün artık terörsüz bir Türkiye'de huzur, üretim ve teknolojiyle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin iradesiyle yalnızca bir hedef değil, gerçeğe dönüşen büyük bir yürüyüştür. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim; bugün Türkiye Yüzyılı yolculuğu Ağrı'dan yükseliyor, Anadolu'nun her köşesinde yankılanıyor. Ağrı Dağı gibi dimdik dur, bayrağın gibi hür ol, birliğini ve kardeşliğini asla eksiltme. Biz de buradan bir kez daha söz veriyoruz: Bu toprakların tek bir evladını umutsuzluğa teslim etmeyeceğiz, tek bir sokağını karanlığa bırakmayacağız, tek bir ferdinin başını yere eğdirmeyeceğiz. Unutmayın; biz bu yola çıkarken 'millet' dedik. Bu yolda yürürken 'adalet ve kalkınma' dedik. Ufka bakarken 'Türkiye Yüzyılı' dedik. Rabbim birliğimizi daim, gönüllerimizi mamur, yolumuzu açık eylesin" dedi. - AĞRI