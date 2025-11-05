Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Zafiyet İddialarına Yanıt

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yayımlanan 'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' haberlerine ilişkin mesnetsiz iddiaları alçak bir algı çalışması olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir yasaya aykırılık tespit edilmediğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' şeklindeki haberlere ilişkin, "Mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' içerikli haberlere ilişkin kamuoyunun gerçek bilgilerle aydınlatılması gereği duyulmuştur. Şöyle ki; 9 Eylül 2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında 'İstanbul'un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması' konusunda bir protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın İBB'ye, 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe desteği yapacağı belirtilmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, ilgili yazılımın yapılması için ABD menşeli SAS adlı firma ile anlaşmıştır. Yapılan anlaşmanın kamuoyuna yansımasından sonra, G.K. adlı bir vatandaş, 24 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen çağrı kaydı ile, 'Aynı yazılım işlemlerinin başka firmalarca daha düşük maliyete yapılabileceğini, bununla birlikte söz konusu işlemin yabancı bir yazılım firmasına yaptırılmasının verilerin yönetilmesi noktasında milli güvenlik sorunu doğurabileceğini' belirtmiş ve şikayetçi olmuştur. Benzer bir şikayet de Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılmış ve yapılan işlemin 2019/12 sayılı 'Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesine aykırı olduğu iddia edilmiştir" dedi.

'BAKANLIĞIN YAZISIYLA İDDİALARIN İŞLEME KONULMAMASINA KARAR VERİLDİ'

Yerlikaya, 26 Eylül 2020 tarihli CİMER başvurusu ile aynı konuyu içeren şikayetin İstanbul Valiliği'ne de geldiğini kaydederek, "Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından, 25 Ocak 2021 tarihli yazı ile İçişleri Bakanlığı'ndan, iddiaların araştırma veya soruşturulması için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir. 14 Aralık 2021 tarihli yazı ile İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Teftiş Kuruluna iddiaları 'soruşturma değil' araştırma amaçlı sevk etmiştir. Görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri, 29 Nisan 2022 tarihinde, 37 sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda; iddiaların tek tek incelendiği ifade edilmiş; hibenin harcanmasında ve işin ABD menşeli SAS firmasına yaptırılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı, 'Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesine aykırılık tespit edilmediği ve konuya ilişkin 'bir işlem yapılmasına yer olmadığı' hususları belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığınca, İstanbul Valiliğine gönderilen 7 Haziran 2022 tarihli yazıda raporun gereğinin yapılması talimatlandırılmıştır. İçişleri Bakanlığının bu yazısı doğrultusunda, İstanbul Valiliği, 23 Haziran 2022 tarihli yazısıyla, söz konusu iddiaların işleme konulmamasına karar vermiştir. 'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' içerikli haberlere ilişkin mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
