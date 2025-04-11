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Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için taziye mesajı

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Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için taziye mesajı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya'dan şehit polis için taziye mesajı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İbrahim Güney'in görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Politika
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