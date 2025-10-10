İki Jandarma Şehit Oldu, Bakan'dan Taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 2 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde otoyol üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazada 54 EP 891 plakalı araçtaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit olurken, otomobildeki 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada şehit olan 2 jandarma personeli için taziye mesaj yayımladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA