Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde kendisi ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi. Bakan Yerlikaya, "Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış. Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkam kesen, 'nifak kervanının yedekçisi' bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar. FETÖ'nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sonra da siz Zonguldak'ta dillendirdiniz. Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla; o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum; aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir. Siyasi hesaplarla; organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, yok saymak, bırakın bizleri işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir. Buna asla müsaade etmeyiz. Merak buyurmayın; FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor. Aziz milletimiz, kimin yanında durduğunu da kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor" ifadelerini kullandı.