Bakan Yerlikaya'dan Hatay'daki Deprem Hakkında Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AFAD'tan yapılan açıklamada ise henüz olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.