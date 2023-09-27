Bakan Yerlikaya'dan esnaf ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Ulus'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında esnaflarla sohbet eden Bakan Yerlikaya, sorunlarını dinledi ve Ankaralı hemşerilerine teşekkür etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Ulus'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti, sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Bakan Yerlikaya, esnaf ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlikte çay içip sohbet ettik. Güler yüzleri ve samimiyetleri için Ankaralı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşlik hukukuyla hep birlikte inşa edeceğiz. Esnaflarımıza bereketli günler diliyorum ifadelerini kullandı. (DHA)