Bakan Yerlikaya'dan Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeşilay'ın başlattığı Bağımsızlık Seferberliğiyle, gençleri ve toplumu her türlü bağımlılıktan korumak, toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde bağımlılıkla mücadelede duyarlılığı artırmak ve sağlıklı bir toplumu inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı"nın tanıtım toplantısına katıldı.

Geçen yıl kasım ayında Yeşilay ile İstanbul'da "Bağımsızlık Seferberliği" hareketini başlattıklarını anımsatan Yerlikaya, bugün de İzmir'de aynı coşkuyla, Ege Bölgesi için seferberlik hareketini başlattıklarını belirtti.

Seferberliğin amacının çok açık ve net olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Seferberliğin amacı gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan korumak. Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde bağımlılıkla mücadelede duyarlılığı artırmak. Bağımsız yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve sağlıklı bir toplumu inşa etmek,"

Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüttüklerini belirterek, ülke genelinde yaptıkları operasyonlarda 72 bin 229 şüphelinin tutuklandığını hatırlattı.

"Eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyoruz"

Bakan Yerlikaya, 31'i uluslararası, 37'si ulusal, 34'ü bölgesel ve 189'u yerel olmak üzere uyuşturucu suçu işleyen toplam 291 suç örgütünü çökerttiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"70'i kırmızı bülten, 34'ü kırmızı difüzyonla aranan toplam 104 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bu rakamlar ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemek için ne kadar kararlı bir duruş sergilediğimizin göstergesi. İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede, arz tarafına yoğunlaştığımız gibi talep kısmında da etkin çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gençlerimiz ve anneler olmak üzere kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyoruz. Narko Rehber, Narko Göçmen, Narko Kaan, Narko Tır, Narko Gençlik, Narko Fotoblok, Narko Nokta ve Narko Yarışma gibi projelerle bugüne kadar yaklaşık 19 milyon vatandaşımıza eğitim verdik. Emniyetimiz ve jandarmamız tarafından yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bugüne kadar yaptığımız 38 bin 340 faaliyet sonucunda, 2 milyon 470 bin 564 anne ve anne adayına ulaştık."

Yerlikaya, tüm vatandaşlardan görüp bildikleri, hissettikleri tüm durumları kendilerine bildirmelerini istedi.

Kabineleri döneminde ödeme, bilişim ve yasadışı bahis suçlarına ilişkin de 5 bin 336 operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Yerlikaya, bu operasyonlarda 8 bin 130 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Trafikteki denetimleri çok artırdıklarını 552 bin 831 sürücüye alkolden, 10 bin 182 sürücüye uyuşturucudan işlem uyguladıklarını anlatan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili bilgiler paylaştı.

Bağımlılıkla mücadelede en büyük destekçilerinin 105 yıllık çınar Yeşilay olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Nasıl ki yurt içinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bağımlılık endüstrisine karşı sarsılmaz bir duvarsa. 65 ülkede, 144 bini aşan gönüllüsüyle de küresel iyilik hareketinin sınır ötesi bayraktarıdır." diye konuştu.