Bakan Yerlikaya: Bu kabine döneminde 89 bin 812 zehir tacirini tutukladık

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde, 89 bin 812 zehir tacirini tutukladık. 218 ton uyuşturucu madde, 248,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu mücadele gençliğimiz için, geleceğimiz için, vatanımız için verilmektedir. Sizler de şüphe duyduğunuz anda, en küçük bir riskte 112 üzerinden bize ulaşın. UYUMA uygulamalarını aktif kullanın. Bir bildiriminiz, bir genci hayata döndürebilir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, öğrenci ve akademisyenlere uyuşturucuyla mücadeledeki rakamlar ile trafik kazalarındaki rakamları paylaştı. Uyuşturucuyla mücadeleyi insanlık adına sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Tek cümle ile uyuşturucu bir insanlık suçudur. Biz uyuşturucu ile mücadelemizi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz. Bu illete karşı sıfır toleransla, milletçe omuz omuza mücadele ediyoruz. Narko Kapan operasyonları düzenliyoruz. Hedefimiz, özellikle gençlerimize musallat olan, hem internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, hem de mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, sokak satıcılarından, baronlara kadar hepsini bir bir yakalamak. Bu kabine dönemimizde, 89 bin 812 zehir tacirini tutukladık. 218 ton uyuşturucu madde, 248,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu mücadele, gençliğimiz için, geleceğimiz için, vatanımız için verilmektedir. Sizler de şüphe duyduğunuz anda, en küçük bir riskte 112 üzerinden bize ulaşın. UYUMA uygulamalarını aktif kullanın. Bir bildiriminiz, bir genci hayata döndürebilir" diye konuştu.

'2024 YILINDA KAZALARDA 6 BİN 351 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK'

2024 yılındaki trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Yerlikaya şöyle dedi:

"Üzerinde önemle durduğumuz bir konu daha var. O da trafik güvenliğidir. 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımızı kaybettik. Kimi ay 510, kimi ay 530 canımızı yitirdik. Şimdi size bir soru sormak istiyorum, sizce bir ayda kabul edilebilir sayı kaçtır? Evet ben de şimdi size tekrar soruyorum, kabul edilebilir sayı kaçtır? Evet, kesinlikle sıfır. İşte bu yüzden denetimleri artırıyoruz, eğitimler veriyoruz, Farkındalık videoları hazırlıyoruz. Ama yetmiyor. Eksik olan bir şey var o da caydırıcılık."

'SON 6 YILDA 'DUR' İHTARINA UYULMADIĞI İÇİN 20 CAN KAYBI, 9 ŞEHİT VERDİK'

Trafik kazalarındaki rakamları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Son 6 yılda 'Dur' ihtarına uyulmadığı için 9 şehit verdik. 9 şehidimiz, 16 da gazimiz var. Yine son 6 yılda, sadece 'Dur' ihtarına uyulmadığı için, 20 can kaybımız ve bin 939 da yaralımız var. Peki cezası ne kadar bu ihlalin? 2 bin 167 TL. Şimdi soruyorum size sizce bu caydırıcı mı? Cevabını vereyim hemen 2024 yılında, 'Dur' ihtarına uyulmadığı için, uygulanan cezai işlem sayısı 310 bin 744. Her 3 günde bir, kırmızı ışık ihlali yapıldığı için, birer birer eksiliyoruz. Hız ihlali yüzünden günde 10 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bunu kabul edebilir miyiz? Buna göz yumabilir miyiz? Yumamayız elbette. Biz gözlerimizi kapadığımızda o feryatlar, o acılar yok olmuyor ki?" dedi.

'YENİ TRAFİK YASASI TEKLİFİ HAZIRLANDI'

Trafikteki kural ihlallerindeki caydırıcılıkla ilgili yeni yasa teklifi hazırlandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "2024 yılında, 6 bin 351 vatandaşımızı kaybettik demiştim. Bunların 780'i 0-18 yaş arasındaydı. 1881'i de 19-35 yaş arasında. Yani kaybettiğimiz canların 2 bin 661'i, 35 yaşını geçmemiş gençlerimiz. Bu rakamlar vicdanımıza ağır geliyor. Günde 17,4 vatandaşımızı trafik kazalarından dolayı, toprağa vermek, ağır geliyor. Bu amaçla, cezalarda caydırıcılığın sağlanması, böylelikle de trafik kültürünün oluşması için, Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırladı. Gazi Meclisimiz bu yasayı onayladığında, kalben inanıyoruz ki direksiyon başına geçen herkes göreceksiniz daha sorumlu davranacak. Yolda makas atamayacak, drift yapamayacak, 'Kızım evleniyor, oğlum askere gidiyor' diye keyfine göre yolu kapatamayacak. Herkes gaza basmadan önce, kırmızı ışıkta geçmeden önce bir kez daha düşünecek" ifadelerini kullandı.