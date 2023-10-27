Bakan Yerlikaya: "Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin bütün vilayetlerinde tek bir çetenin bile nefes almasını istemediklerinin altını çizerek, Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun en güçlü faaliyetleri olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, memleketi Konya'da 'Türkiye'nin Huzuru Konya' konulu güvenlik toplantısına katıldı. Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin 100. yılının dolduğu, 2. yüzyılına girecekleri tarihi bir sürecin içerisinde olduklarını hatırlattı. Bilimin, gelişmenin, şefkatin, huzurun ve güvenin yüzyılının inşa sürecinde 85 milyon vatandaşa tüm kurum ve kuruluşlarla büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, İçişleri ailesi olarak 600 bin personelimizle kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda, şehirlerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın, dağlarımızın, ovalarımızın şehit kanıyla sulanmış aziz vatan topraklarımızın tamamında milletimizin huzuru ve güvenliği için cansiparane çalışıyoruz, çalışmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Başta terör organize suçları, uyuşturucu, göçmen kaçakçısı organizatörleri, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Terörle iş birlikçileriyle suçla kibirlenenlere, çetelere, zehir tacirlerine, halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü gece, gündüz devam edecek" dedi.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek"

Konya'da 4 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasındaki 120 günde polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili bilgiler paylaşan Ali Yerlikaya, "Öncelikle Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kasteden terör örgütüyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız ve durmaksızın bir şekilde devam ediyor. Bu mücadelede bizim motivasyon cümlemiz, son terörist etkisiz hale getirilince ve bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edeceğiz inşallah. Bu dönemde Konyamızda bölücü terör örgütü FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik 70 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi. 110 şüpheli gözaltına alınırken, 23'ü tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Öncelikli hedeflerimizin biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. 81 ilimizin tamamında organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı 'kafes operasyonları' düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Bugün sabah 08.30'da İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'kafes operasyonu' çerçevesinde Zaza Doğan Organize Suç Örgütü hamdolsun çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalamıştı. Ama arkadaşlarım, emniyetim, kahraman polisim bu operasyona devam ediyor. Konya'da son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 12 operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 17'si tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Hem emniyetimi hem jandarmamı bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Baba ocağı şehrimde ve bütün vilayetlerimizde 1 tane çetenin nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz. Teröristle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz. Aynı dönemde ilimizde Konyamızda zehir tacirlerine yönelik bin 885 operasyon düzenlendi. Bunlardan 2 bin 301 şüpheliyi gözaltına almışız, 377'si çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış. 139'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz yavrularımızın, geleceğimizi, gençlerimizi, kıymetli vatandaşlarımızın hayatını zehretmeye tenezzül eden bu şüphelilerin her birinin bulundukları yerde satıcısından barona kadar hiç fark etmez, bunları alacağız, adaletle teslim etmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Düzensiz göçle mücadele ederken, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa geçit vermiyoruz"

Göçün, çağın en önemli küresel sorunlarından birisi olduğunu ve ülke olarak bu sorunla mücadele eden ülkelerin başında geldiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, Konya'daki düzenli göçmen sayılarını da paylaşarak, "İlimizde geçici koruma altında bulunan Suriyelinin sayısı 120 bin 132. İkamet izninde kalanların sayısı 8 bin 438. Uluslararası koruma kapsamında 12 bin 868 olmak üzere 141 bin 438 düzenli göçmen bulunuyor. Bizim asıl mücadele alanımız, odaklandığımız düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Geldiğimizden beri göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle uğraşıyoruz. Bu amaçla son 120 günde 30 operasyon düzenlemiş arkadaşlarım. 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakalamışlar. Bunların 20'si tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş. Bu serbest bırakılanlar da hiçbir zaman rahatız diye düşünmesinler, yanılıyorlar. Onları da izliyoruz. Niye? Çünkü kendini rahat hissedip tekrar bu işi yaparsa hemen alıp tekrar daha önce tutuklanan arkadaşlarının yanına adalet teslim edilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Konya valimizin koordinasyonunda 850 düzensiz göçmen yakalanırken, bunların 125'i sınır dışı edildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde düzensiz göçle mücadele ederken, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa geçit vermiyoruz. Milletimizin temiz siciline leke sürülmesine müsaade etmiyoruz. Gerek sosyal medyadan gerekse başka bir şekilde yabancı düşmanlığı, ırkçılık, nefret dili bunları takip ediyoruz. Biz toplumumuzda bu noktada nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dün gece Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildiğini de sözlerine ekleyen Yerlikaya, "Mersin valisini, Mersin emniyet müdürümüzü, Mersin istihbaratımızı ve narkotikteki tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel iş yaptılar. Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağımızın sözümüzün şu ana kadarki en güçlü faaliyeti, operasyonu oldu. Devam edecek, hiçbir şekilde Allah'ın izniyle durmayacağız" diye konuştu. - KONYA