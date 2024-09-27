Bakan Yerlikaya Aydın'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Programına Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak üzere Aydın'a geldi.

Bakan Yerlikaya'nın ilk durağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı oldu. İl binası önünde partililer tarafından çiçekle karşılanan Bakan Yerlikaya, 'Aydın İçin Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Bakan Yerlikaya, buradaki programda partililerle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, programın ardından esnafı ziyaret ederek, düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık yapacak. Güvenlik toplantısının ardından Bakan Yerlikaya'nın basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. - AYDIN