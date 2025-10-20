Bakan Yerlikaya: 'Artık bu topraklarda silah değil, söz konuşacak, nefret değil, muhabbet yükselecek'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da muhtar buluşmasında "Artık bu topraklarda silah değil, söz konuşacak, nefret değil, muhabbet yükselecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır temasları kapsamında bir düğün salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya yaptığı konuşmada bugün, bu aziz şehirde, yerel demokrasinin sembolü, demokrasinin uç beyleri olan kıymetli muhtarlarla bir arada olduklarını söyledi. Bakan Yerlikaya, "Bu anlamlı buluşmamıza ev sahipliği yapan, eski kanatlar ülkesi, şanı büyük Diyarbakır'dan, tüm mahallelerimize uzanan, büyük bir gönül köprüsü kuruyoruz. Edirne'den Kars'a, Konya'dan Diyarbakır'a, Rize'den Mersin'e, Hakkari'den İzmir'e, ülkemizin dört bir yanında görev yapan 50 bin 429 muhtarımıza selam olsun. Selam olsun kardeşliğimizi büyüten, halden anlayan, derde derman olan, özü sözü bir muhtarlarımıza. Muhtarlık, makamdan öte bir emanettir. Muhtar, 'derdim var' diyenin kapısı, 'Sevincim var' diyenin yoldaşıdır. İşte bu yüzden muhtarlarımız, seçilmiş olmanın saygınlığını, hizmet etmenin hakkaniyetini, mahallesine kefil olmanın onurunu taşır. 196 yıllık bir geçmişi olan muhtarlık kurumumuz, bizim yönetim geleneğimizin en köklü unsurlarından biridir. Devletimizle milletimiz arasındaki güvenli köprüdür. Bir zamanlar bu köprünün kıymeti bilinmedi. Muhtarlarımız hak ettiği itibarı görmedi. Birikmiş sorunları görmezden gelindi. Özlük ve sosyal haklar konusu yıllarca ötelendi. Ama sonra bir irade çıktı ve o irade, milletimizle hemhal oldu. O, Türkiye'nin muhtarıydı. Evet o, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanımız ne dedi, 'Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir.' İşte bu söz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en saf özeti, devletin vatandaşa bakışındaki devrimin ifadesiydi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu vizyonu kurumsallaştırdık. İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığını' kurduk. Artık talepler, 2015 yılında hayata geçen Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) üzerinden alınıyor şikayetler elektronik ortamda, izlenebilir, raporlanabilir, ölçülebilir hale geldi. Bugüne kadar MUBİS'e, 236 bin 470 başvuru oldu. Bu taleplerin yüzde yüzde 33'ü 'altyapı hizmetleri, yüzde 27'si 'tarım, hayvancılık, orman, çevre ve şehircilik' ile ilgili. Taleplerin yüzde 10'u ise enerji, internet ve iletişim araçları konularından oluşuyor. Bürokrasi artık muhtarın etrafında dönüyor. Çünkü muhtar, bekleyen değil bekletilmeden çözüme ulaşan, sürecin merkezinde duran kişidir. Böylece hizmet kalitesi arttı, hız arttı, şeffaflık arttı. Devletle mahalle arasındaki mesafe kısaldı, Güven ve iletişim güçlendi. Sadece süreçleri değil, sosyal hakları da iyileştirdik. Özlük haklarından hizmet binalarına, araç-gereç altyapısından, güvenlik ihtiyaçlarına kadar her adımda muhtarlarımızın yanındayız. Eğitim ayağını da unutmadık YÖK'le birlikte Muhtar Akademisini başlattık" diye konuştu.

"Artık bu topraklarda silah değil, söz konuşacak"

Muhtarların, Türkiye Yüzyılının muhtarlar olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı kapısı açık, gönlü açık, ufku açık bir devlet tasavvurudur. Bu yüzyılın omurgasında birlik, beraberlik, kardeşlik var, büyük ve güçlü Türkiye var. Bu idealin en sağlam harcı sizlersiniz. Siz önden yürürseniz, mahalle yürür, şehir yürür, Türkiye yürür. ve bu yürüyüşün önemli bir hedefi var Terörsüz Türkiye. Artık bu topraklarda silah değil, söz konuşacak, nefret değil, muhabbet yükselecek. Biz, bu ebedi vatanımızda bin yıldır, Türk'üyle, Kürt'üyle, aynı ezanın sesinde birleştik aynı kıbleye döndük, aynı cephede can verdik. Hepimiz, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birleştik. Evet, nice karanlık eller bu kardeşliği parçalamak istedi. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Evet, bu aziz millet onları iyi tanıdı. Tanıdı ve her seferinde oyunlarını bozdu. Allah'ın izniyle artık Diyarbakır surlarında güvercinler tedirgin olmadan kanat çırpıyor. Cudi'nin doruklarında, Gabar'ın eteklerinde, Cilo'nun beyaz zirvelerinde güneş umutla doğuyor. İşte bu büyük yürüyüşte, sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Siz mahallenin kalbini dinleyen, sokağın nefesini duyan insanlarsınız. Muhtar güçlü olursa, mahalle güçlü olur, mahalle güçlü olursa, milletimiz güçlü olur, milletimiz güçlü olursa, Türkiye güçlü olur. O yüzden sizden beklentimiz net mahallenin sesini daha gür taşıyın, kardeşliği daha çok anlatın, fitneye herkesten önce siz set çekin, gençlerimize daha çok dokunun, eli öpülesi büyüklerimizin gönüllerini daha çok alın. İçişleri Bakanlığı olarak biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılını, 'Huzurun Yüzyılı' yapmak için, gece gündüz demeden, ışığımız hiç sönmeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 675 bin kahraman personelimizle organize suç örgütlerine aman vermiyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehrediyoruz. Tüm suç odaklarına hayatı dar ediyoruz. Bu mücadelede, bizim en stratejik ortaklarımız, Siz muhtarlarımızsınız" şeklinde konuştu.

Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - DİYARBAKIR