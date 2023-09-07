Bakan Yerlikaya: "Afetlere karşı küresel düzeyde işbirliği yapmak artık bir tercih değil zarurettir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar 2'inci toplantısında, "İklim değişikliği gibi küresel faktörler, afetlerin daha fazla insana, ekonomiye ve ekosistemlere zarar vermesine neden oluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar 2'inci toplantısında, "İklim değişikliği gibi küresel faktörler, afetlerin daha fazla insana, ekonomiye ve ekosistemlere zarar vermesine neden oluyor. Bu nedenle afetlere karşı küresel düzeyde işbirliği yapmak artık bir tercih değil zarurettir" dedi.

TDT Afet ve Acil Durum Yönetiminden sorumlu Bakanlar Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliev'in açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Syrym Sharipkhanov, Kırgızistan Olağanüstü Haller Bakanı Boobek Azhikeev, Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanı Abdulla Kuldashev ve Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş katıldı.

"Birliğimiz gücümüzdür"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın menfaatlere değil kardeşlik hukukuna dayanan bir oluşum olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "El ele verdiğimizde ve birlik olduğumuzda nasıl gücümüze güç kattığımızı, zor günlerimizde yaralarımızı nasıl beraberce sardığımızı göstermiştir. Çünkü bizim birliğimiz gücümüzdür. Hayata geçirdiğimiz her zirve ve toplantımız Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde birer kilometre taşıdır. Siyasetten ekonomiye, turizmden eğitime kadar 19 başlıkta işbirliği yapma kararı alan teşkilatımız 175 milyonu aşan nüfusu, 5 milyon metrekareye ulaşan yüzölçümü, 1,5 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılası ile dünya siyasetinde büyük bir güç, önemli bir denge unsurudur" dedi.

"Teşkilatımız sağladığı birliktelik ve işbirliği ile dünyadaki yerini daha da güçlendirecektir"

TDT'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" sözünden yola çıkılarak oluşmuş bir birlik olduğunu belirten Yerlikaya, "Dünya 5'ten büyüktür ve teşkilatımız ülkemiz ile beraber üye olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın gözlemci ülkelerimiz, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin sağladığı birliktelik ve işbirliği ile dünyadaki yerini daha da güçlendirecektir. Bildiğiniz üzere bizleri yasa boğan 6 Şubat depremleri sonrasında Azerbaycan'ın girişimiyle 16 Mart 2023 tarihinde Ankara'da Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım temasıyla Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvede yayınlanan Ankara Bildirisi'nde Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda teşkilatımız, bölgesinde ve dünya genelinde doğal afetlerin önlenmesi, bunlara müdahale edilmesi için ikili ve çok taraflı işbirliğinin gerekliliği ve güçlendirilmesi vurgulandı" dedi. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 3 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne kadar Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzaya hazır hale getirilmesi talimatı verildiği hatırlatan Yerlikaya, "İşte bu amaçla bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı'nın

2'ncisinde afetler noktasında zamanla yarıştığımızı unutmadan söz konusu anlaşma metninin, bu toplantımızda istişare ve ortak akılla nihayete erdirilmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Gönderdiğiniz yardım ekipleri birçok vatandaşımızın yeniden hayata tutunmasını sağladı"

Afete müdahale biriminin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde gördüklerini ifade eden Yerlikaya, "7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde, 101 ilçe ve 7 bin 964 mahallemizde büyük bir tahribata sebep oldu. 120 bin kilometre karelik bir alanda aynı gün içerisinde ve kış şartlarında yaşanan bu iki büyük depremden yaklaşık olarak 14 milyon insanımız etkilendi. Daha da acısı 50 binden fazla insanımız maalesef bu depremlerde yaşamlarını yitirdiler. Bizler için bu çok büyük bir acıydı. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Devletleri teşkilatındaki siz kardeşlerimiz bizleri o zor günlerde yalnız bırakmadınız. Gönderdiğiniz 2 bin 841 arama kurtarma ve sağlık personeli, 55 arama kurtarma köpeği birçok vatandaşımızın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Dar gününde yanında olanı asla unutmayan vefakar milletimiz, sizlerin dualarını da, yardımlarınızı da, döktüğünüz gözyaşlarını da asla unutmayacaktır. Sağ olunuz var olunuz. Allah bir daha böyle acıları bizlere de sizlere de yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Afetlere karşı küresel düzeyde işbirliği yapmak artık bir tercih değil zarurettir"

Büyük afetlerin sadece yaşandığı bölgede değil tüm dünyada derin hasarlar bıraktığını vurgulayan Yerlikaya, "Zira afetler sadece yerel değil. Küresel bir mesele haline geldi. İklim değişikliği gibi küresel faktörler, afetlerin daha fazla insana, ekonomiye ve ekosistemlere zarar vermesine neden oluyor. Bu nedenle afetlere karşı küresel düzeyde işbirliği yapmak artık bir tercih değil zarurettir" dedi. Teşkilat olarak bu işbirliğini yapacağımıza inancım tamdır" dedi. - BAKÜ