Bakan Yerlikaya, 26 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu

- Bakan Yerlikaya, yurt genelinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde icra edilen 'Huzur Operasyonu' çerçevesinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 'Türkiye'nin Huzuru' uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonda: 29.254 personel ve 8.984 ekip ile 6.340 noktada uygulama yapıldı. 21.851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338.043 şahıs sorgulandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 1.198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Ülkemizin dört bir yanında düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürüyor. Aziz milletimizin huzuru için operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri yer aldı.