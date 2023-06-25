Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 46 bini aşkın düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında 46 bin 633 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 16-22 Haziran tarihleri arasında 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı ve bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Bakan Yerlikaya, 2023 yılında 46 bini aşkın düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında 46 bin 633 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor. 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı. bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" ifadeleri yer aldı.