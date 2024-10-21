İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz'

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik; 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik; 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.