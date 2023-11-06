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Bakan Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov'un görüşmesinde '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı" imzalandı.

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Politika Haberleri

Bakan Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov'un görüşmesinde '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı" imzalandı.

Bakan Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov'un görüşmesinde '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı" imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yaşar Güler Korgeneral Kazakistan Politika Haberler

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