Bakan Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov'un görüşmesinde '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı" imzalandı.
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Bakan Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov'un görüşmesinde '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı" imzalandı.
Bakan Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov'un görüşmesinde '2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı" imzalandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika