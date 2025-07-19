Bakan Yaşar Güler, KKTC'de Mutlu Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümü Törenlerine Katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile KKTC'ye gitti. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü törenlerine katılacak olan Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, ilk olarak KKTC Cumhuriyet Meclisini ziyaret ederek Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Haber: Ankara,