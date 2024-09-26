Bakan Yaşar Güler Hakkari'yi Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üs bölgelerde ziyaretlerde bulunduktan sonra beraberindeki heyet ile birlikte Hakkari'ye geldi.

Hakkari'ye gelen Bakan Güler; Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Güler daha sonra Vali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Valilikten öğretmenevine geçen Bakan Güler, burada da STK temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Güler'in çarşı merkezi ve İŞGEM ziyaretinin ardından ilden ayrılacağı belirtildi. - HAKKARİ