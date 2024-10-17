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Bakan Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü

Bakan Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Diplomasi Politika Savunma Ukrayna Dünya Nato

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