Bakan Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü. - BRÜKSEL