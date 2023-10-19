Bakan Yardımcısı Yıldız: Gazze'den 695 kişi tahliye talep etti (2)

'GAZZE ZİRVESİNE ÜST DÜZEY KATILIM OLACAK'

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız, komisyonda milletvekillerine dış politikaya ilişkin bilgi verdi. Yıldız, Filistin'de yaşanan çatışmaların sonlandırılması için, 21 Ekim'de Mısır'da yapılacak Gazze Zirvesi'ne Türkiye'den üst düzey katılım gerçekleşeceğini, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılabileceğini belirtti. Yıldız, 1 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında meşru müdafaa haklar doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK-YPG terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstihbarat Teşkilatı tarafından kapsamalı operasyonların yapıldığını kaydederek, "Bu çerçevede, Tel Rıfat, Cezire ve Derik bölgelerinde bölücü terör örgütünün yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde hedef alınarak imha edildi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması temelinde Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması, terör unsurlarının ortadan kaldırılması, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanması için çabalarımız sürüyor. Bu amaçlara yönelik Suriye rejimiyle görüşme süreci esasen başlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsveç'in NATO üyeliği konusunda da komisyona bilgi verdi. Türkiye'nin mutabakat metnine bağlı olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Yıldız, İsveç'in üyeliğinin bu günlerde mümkün olmadığını söyledi. Yıldız, "Biz, imzalanan mutabakatın arkasındayız. İsveç yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde aynen Finlandiya'da olduğu gibi gerekli onay süreci başlatılacaktır" dedi.