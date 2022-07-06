Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor - Haberler

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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri için yarın Lüksemburg'a gidecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri için yarın Lüksemburg'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında, 7 Temmuz 2022 tarihinde Lüksemburg'u ziyaret edecektir. Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımızın yapacağı görüşmelerde, Lüksemburg ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye- AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Avrupa Birliği Faruk Kaymakcı Lüksemburg Türkiye Politika Haberler

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