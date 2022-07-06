Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri için yarın Lüksemburg'a gidecek. DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri için yarın Lüksemburg'a gidecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında, 7 Temmuz 2022 tarihinde Lüksemburg'u ziyaret edecektir. Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımızın yapacağı görüşmelerde, Lüksemburg ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye- AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika Avrupa Birliği Faruk Kaymakcı Lüksemburg Türkiye Politika Haberler

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