Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek - Haberler

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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, siyasi temaslarda bulunmak üzere yarın İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, siyasi temaslarda bulunmak üzere yarın İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kaymakcı'nın gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, 1 Haziran 2022 tarihinde Madrid'i ziyaret ederek, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunacaktır. İstişarelerde, İspanya ile Kapsamlı Ortaklık ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

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