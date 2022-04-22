Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye ihracatta rekor seviyeye yükseldi

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan "Türkiye çok ciddi bir atılım kaydetti. Şu anda mart ayında ihracatımız yıllıklandırdığımızda 235,6 milyar dolara kadar rekor seviyeye yükseldi. Mart ayından mart ayına yıllıklandırdığımızda 235,6 milyar dolarlık rekor endeksi arttırarak da devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ekonomi buluşmaları kapsamında iş dünyasıyla Kırklareli'nde bir araya geldi. Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Gürcan'a, Vali Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da eşlik etti. Toplantıya Kırklareli ve ilçelerinin Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'nin ekonomi modeli ve yatırım ortamını anlattı, iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin dünyadan aldığı turizm payının da hızla yükseldiğini sözlerine ekleyen Bakan Yardımcısı Gürcan, "Geçtiğimiz yıl yüzde 1,9'luk pay alırken, 2021 yılında o pay 2,8'e kadar yükseldi. Yanı başımızda Ukrayna-Rusya savaşı var. Türkiye'nin de oradan bir turist beklentisi var ama Türkiye'deki Ukraynalı ve Rus turist sayısı, 29 milyon 400 olan ziyaretçi sayısı içinde sadece 6,8 milyon iken, gelir sayısı da 24,5 milyar dolarlık gelir içinde sadece 3,4'lük bir pay sağlıyor. Bu rakam da turizm gelirlerimizin aksaması ile alakalı çok büyük bir endişemiz yok. Bununla alakalı da hem Turizm Bakanlığımız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekli tedbirleri aldı. Rus ve Ukraynalı turistlerin de Türkiye'yi ziyaretlerinde getireceği gelirlerde herhangi bir kaybın yaşanmamasını bekliyoruz" dedi.