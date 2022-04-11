Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kasım ayından itibaren düşürmeye başlayacağız

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, göreve geldiklerinde dolardaki yüksek oynaklığı giderdiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran ve temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasım ayından itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edip, Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. İlçe başkanlığında partililerle görüşen Gürkan, sorunları ve talepleri bildiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz süreçte ülkemiz çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Özellikle dövizdeki hareketli günler tüm teşkilatlarımızın da vatandaşlarımızın da moralini bozuyordu. Ancak 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kur korumalı mevduat hesabı ile vatandaşımızın ve iş dünyamızın morali düzeldi. 18 liraya kadar yükselen dolar 11 TL'ye kadar düştü. Göreve geldiğimizde dolardaki yüksek oynaklığı giderdik, aynı şekilde faiz oranlarımız da yatırımcılara umut ışığı veriyor. Enflasyon maalesef bu kasım ve aralık ayında almış olduğumuz kamburla birlikte yüzde 60'larda seyrediyor. Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran ve temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasım ayından itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gürcan, ihracatın artmasıyla beraber cari acığın azaldığını ifade ederek, "Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemiden sonraki süreçte enerji fiyatlarındaki ciddi artışlar buradaki grafiği maalesef eksi yönde etkiliyor ama Türkiye'nin özellikle bulunmuş olduğu jeopolitik konum itibariyle bu enerji darboğazını veya enerjideki fiyat artışlarını da minimize ettiğini de size söylemek istiyorum. Yüzde 11'lik büyümeyi sadece yüzde 1.9'luk bir cari açıkla gerçekleştirdik. Daha önce büyüme gerçekleştiği yıllarda Türkiye'de cari açığımız da aynı şekilde yüzde 10 büyüme olduğunda yüzde 8-9'luk bir cari açıkla karşı karşıyaydık. Cari fazla verdiğimiz yıllarda da Türkiye büyümeyi değil küçülmeyi gerçekleştirmiş oluyordu. Böyle bir ters orantı sürekli işliyordu. Ancak geçtiğimiz yıldan itibaren özellikle döviz fiyatlarının stabilize olması, faizlerin indirilmesiyle beraber ihracat odaklı ekonomimizde artık yüzde 11'lik büyüme gerçekleştirdiğimizde cari açığımız buna göre çok az miktarda gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte de özellikle enerjiyle ilgili olan sıkıntılar giderildiğinde, savaşın da bitmesinin ardından aslında Türkiye büyümesiyle beraber de cari açık vermeyen bir ülke konumuna gelecek" diye konuştu.