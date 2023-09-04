Bakan Yardımcısı Eminoğlu: KYK yurtlarımızda kapasitemiz, 950 bin civarında

Enes Eminoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Eminoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Eminoğlu, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ı ziyaret etti. Eminoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bu sıkıntılardan bu ülkeyi bertaraf edecek, kurtaracak olan da mevcut hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel çalışmalar olacak. 20 yıl önce ile bugünü kıyasladığımız zaman gelmiş olduğumuz nokta, her anlamda bambaşka. Kültürel, sanatsal, teknolojik, milli teknoloji hamlesi, İHA, SİHA. Geçtiğimiz hafta Ankara'da TEKNOFEST vardı, gençlerimiz akın akın orayı ziyaret ettiler. Bu ay sonu yine İzmir'de olacak. Birçok alanda Türkiye gelişiyor, gelişmekte olan alanlar var" dedi.

'10 BİNİN ÜZERİNDE TESİSİMİZ VAR'

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tesisleşme anlamında da iyi bir noktaya geldiklerini vurgulayan Eminoğlu, "Türkiye genelinde 10 binin üzerinde tesisimiz var. Kapalı havuzlar, olimpik havuzlar, yarı olimpik havuzlar, gençlik merkezleri, spor tesislerimiz.. Şu anda Türkiye genelindeki KYK yurtlarımızda kapasitemiz, 950 bin civarında. Öğrencilerimizin hiçbiri açıkta kalmayacak şekilde bir mücadele içindeyiz. Hummalı bir çalışma var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da her daim gençlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Yaz dönemini kamplarla, yaz spor okullarıyla dolu dolu geçirdik. Şimdi de okul dönemi. Üniversiteler, inşallah 2 Ekim itibariyle açılmış olacak. Hem öğrencilerimizi yurtlarımızda misafir etmeye devam edeceğiz hem de Genç Ofislerimizle, Gençlik Merkezlerimizle, Gençlik Kamplarımızla, burslarımızla, yurtlarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Daha sonra Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Eminoğlu, burada kursa katılan öğrencilerle sohbet etti. Çankırı Atatürk Stadı'nda antrenman yapan sporcu gruplarını da ziyaret eden Eminoğlu, inşaat çalışmaları süren kapalı yüzme havuzunda incelemede bulunup, sonra kentten ayrıldı.