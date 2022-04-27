Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da - Haberler

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Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Yardımcısı Demircan Şanlıurfa'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından toplantı salonuna geçilerek burada Bakan Yardımcısı Demircan'a Şanlıurfa'ya kazandırılan yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili bir sunum yapıldı. Demircan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hatıra defterini imzalamasının ardından başkanlık makamından ayrıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Zeynel Abidin Beyazgül, Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa, Turizm, Politika, Haberler

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