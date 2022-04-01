Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz

EDİRNE (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin yüz ölçümünün yalnızca yüzde 0,35'nin sanayi alanı olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak Türkiye'nin yüzde 1'ini sanayi için istiyoruz. Şu anda yüzde 0,35'lerde. Mevcudun 3 katı büyümemiz gerekiyor ki Gayrisafi Milli Hasıla'da hedefimize ulaşalım. Bizim yeni alanlar, sanayi bölgeleri üretmemiz gerekiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Edirne'de düzenlenen 'İş Dünyasının Sorunları ve Çözüm Önerileri' konulu toplantıya katıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, iş insanları, meslek odaları ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Büyükdede, Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası'nın arttırılmasının önemine dikkat çekerek, sanayi alanlarının yüzölçümüne oranlarını açıkladı. Türkiye'nin probleminin Gayrisafi Milli Hasıla olduğunu söyleyen Büyükdede, "Gayrisafi Milli Hasıla'nın bu kadar vasat kalmasına Türkiye'nin tahammülü yok. Dünyanın gidişine göre ufkumuzu ayarlamalıyız. Türkiye'deki sanayi alanlarımızın dağılım tablosuna bakacağız. Türkiye, 780 bin kilometrekare alana sahip. Onun sadece 110 bin hektarında sanayi var. Endüstri bölgesi 15 bin hektar, küçük sanayi sitesi 20 bin hektar, serbest bölgelerde de 2 bin 400 hektarımız var. OSB olmayan belediyelerin uhdesinde, bakanlığımız fazla kontrol etmediği bölgelerin içerisinde 131 bin hektar var. Toplarsanız, Türkiye'de sanayi var zannediyoruz değil mi, sanayi fakiri bir ülkeyiz. 280 bin hektar sanayimiz var. Buna karşılık 230 bin kilometrekare tarım alanımız var. Sanayi tarımı işgal ediyor diyoruz ya hikaye, öyle bir şey söz konusu değil. Tarım, işgal edilemeyecek kadar büyük alanlara sahip. Sanayinin Türkiye'deki toplam alandaki oranı binde 36" dedi.