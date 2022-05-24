Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan Büyükşehir'e övgü - Haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı inceledi. Büyükşehir Belediyesinin kültür ve turizm yatırımlarından övgüyle bahseden Alpaslan, Başkan Zolan'a teşekkür etti.

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu için Denizli'ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda incelemede bulundu. Bakan Yardımcısı Alpaslan'a Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan eşlik etti. İlk olarak Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni inceleyen Bakan Yardımcısı Alpaslan, buradaki planetaryumda (gezegen evi) bir süre uzayın derinliklerini izledi. Merkezdeki 500, 1000 ve 2000 kişilik devasa salonları gezen heyet daha sonra fuaye alanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören 1347 kursiyerin el emeği göz nuru 4 bin 739 eserinin yer aldığı "Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adlı sergiyi inceledi.

Muhteşem manzaraya hayran kaldılar

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Denizlililerin sosyal hayatına renk getirip doğa ile vakit geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve yayla turizminin merkezlerinden biri olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı gezdi. Teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na çıkan konuklar muhteşem manzaranın tadını çıkardı. Burada yayla ve bungalov evler hakkında bilgi veren Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi gibi diğer turizm yatırımlarını da anlattı. Büyükşehir Belediyesinin Denizli'de hayata geçirdiği kültür ve turizm yatırımlarından övgüyle bahseden Bakan Yardımcısı Alpaslan ise Başkan Osman Zolan'a hizmetleri için teşekkür etti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika