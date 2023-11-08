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Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Mersin Valisi'ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette bakanlığa bağlı kurumlardaki çalışmalar hakkında görüş ve bilgi alışverişi yapıldı.