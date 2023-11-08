Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Mersin Valisi'ni ziyaret etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette bakanlığa bağlı kurumlardaki çalışmalar hakkında görüş ve bilgi alışverişi yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre, Aydın, valilik makamında Pehlivan ile görüştü.
Burada, bakanlığa bağlı kurumlardaki çalışmalar hakkında görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Bakan Yardımcısı Aydın'a, ziyarette Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de eşlik etti.
Kaynak: AA / Politika