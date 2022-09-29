Yaşlı Destek Programı'nın kapsamı genişletiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlı Destek Programı'nı???????n (YADES) kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye'den 6 projeye daha destek vereceklerini belirterek, belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES projesine aktardıkları kaynak tutarının 39...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlı Destek Programı'nı???????n (YADES) kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye'den 6 projeye daha destek vereceklerini belirterek, belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES projesine aktardıkları kaynak tutarının 39 milyon liraya ulaşacağını bildirdi.

Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk toplumunda yaşlıların yerinin ayrı olduğunu ve onlara büyük değer verildiğini vurguladı.

Yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kurduğuna işaret eden Yanık, "Aile bağlarımızın ve toplumsal değerlerimizin korunmasında yaşlılarımızın çok büyük rolü olduğunun farkındayız. Biz de yaşlılarımızın toplumsal hayat bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, yaşlanma konusundaki ulusal politikaları, yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanması çerçevesinde, aile bütünlüğü içinde ve sosyal yaşamla bağlarını koruyarak geniş bir hareket alanı oluşturacak biçimde şekillendirdiklerini bildirdi.

"Yaşlılarımıza sosyal yaşamla bütünleştikleri bir model sunmayı amaçlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşlılarımıza kurumsal bakım hizmetleri yerine, öncelikle aileleri ve yakınları yanında bakım desteği aldıkları, sosyal yaşamla bütünleştikleri bir model sunmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızın toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürmeleri ve hak ettikleri yeri almaları konusunda bilincin yerleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isterim."

Hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için YADES'i hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, şu bilgileri verdi:

"YADES'i 65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek sağlanması amacıyla 2016'dan bu yana yürütüyoruz. Yaşlılarımızın yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüz bakım hizmetleri projelerini destekliyoruz. Yaşlanma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 31 belediyeye 55 YADES projesi için toplam 36 milyon Türk lirası finansman desteği sağladık. 76 bin 497 hanede 111 bin 559 yaşlımıza ulaşarak evde bakım, psikososyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk."

Yanık, YADES'i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek "YADES'in kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 milyon Türk lirası kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyon liraya ulaşacak." bilgisini verdi.

Açıklamada, Bakanlığın 2016'dan bu yana 28 ildeki 31 belediyenin YADES projelerini desteklediği belirtildi.

Yaşlılar Günü bir dizi etkinlikle kutlanacak

Öte yandan, Bakanlıkça 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevlerinde yaşlıların eğlenceli zaman geçirerek moral depolamaları amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, İstanbul'da 30 Eylül'de Etiler Huzurevi'nde sanatçı Yavuz Bingöl konser verecek. Bakan Yanık, konseri huzurevi sakinleriyle izleyecek.

Çamlıca Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle 1 Ekim'de bir araya gelecek olan Yanık, 5 Ekim'de de Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle buluşacak.

Programda Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Kore Savaşı'na katılan huzurevi sakinlerinden Kore gazileri Selçuk Fidegül ve Ali Cengiz Türkoğul'a barış madalyaları takdim edilecek.

Bakanlık ve Turkcell iş birliği ile huzurevlerinde bakım altında bulunan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek amacıyla yürütülen "Dijital Bahar Projesi" kapsamında, Yanık'ın katılımıyla 6 Ekim'de Osmaniye Özden Huzurevi'nde Dijital Bahar Odası'nın açılışı gerçekleştirilecek.

Yanık, 7 Ekim'de ise Mersin'de Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yapacak.