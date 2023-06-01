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Bakan Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama

Bakan Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama

Politika Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi.' ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Politika

Aile KPSS Politika Haberler

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