Bakan Yanık'tan çifte müjde: Doğal gaz ve okul desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında 15 milyar liralık bütçeyle 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 lira ila 600 lira arasında değişen miktarlarda destek olacağız." dedi.

Edirne Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezine geldi.

Yanık, yapımı tamamlanan Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezinin (SODAM) açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak sosyal refahın adil paylaşımı için çalıştıklarını söyledi.

Sosyal yardım anlayışını insan odaklı, hak temelli, sosyal adalete önem veren, bireyi, aileyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir bakışla oluşturduklarını belirten Yanık şöyle devam etti:

"Hizmetlerimizi tüm toplum kesimleri arasında güven ve birlik tesis edecek şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal yardımları sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sınırlamıyoruz. Bizim asıl arzuladığımız tüm vatandaşlarımızın en yüksek hayat standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin refahı paylaşarak birbirine yaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şeffaf ve hak temelli sosyal yardımlarımızla toplumsal adaletin, huzurun ve güvenliğin tesisi için çabalıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı özgün modellerle hak sahibi tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde bütünleşik hale getirdik."

Bakan Yanık, 49 başlıktaki sosyal yardım programında birim tutarlarını önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

AK Parti'nin iktidara geldiği döneme kıyasla artışın yüzde 91 olduğunu dile getiren Bakan Yanık, "Eskinin talep odaklı hizmet anlayışını arz odaklı anlayışa çevirdik ve sosyal hizmet anlamında da aslında bir çığır açmış olduk. Arz odaklı sosyal hizmet anlayışı nedir onu biraz açmak istiyorum. Çünkü burada SODAM açmamızın sebebi de aslında temelde arz odaklı sosyal hizmet anlayışına geçmemize dayanıyor." diye konuştu.

Eskiden vatandaşların kapı kapı dolaşıp ihtiyacını görmek için kurum ve kuruluşlardan talepte bulunduğunu anlatan Yanık sosyal hizmet mantığının kökten değiştiğini dile getirdi.

Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilip ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Artık desteğe ihtiyacı olan vatandaşımız, kapı kapı dolaşıp derdine çare aramak zorunda kalmıyor. Bizler hane hane gezerek kimin ne derdi varsa, kimin ne ihtiyacı varsa bunu bulup tespit ediyoruz. Uygun hizmet modellerimizle de o kişileri destekliyoruz. Hizmet götürdüğümüz hanelerde sadece maddi yardım değil, psikososyal destekler, teşvikler, yol göstermeler, eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri sağlıyoruz. Çocuğunu askere gönderen ailelere de destek oluyoruz, evinde yaşlısı olanlara da. Çocukların eğitimlerine destek olmakla birlikte güvenli sağlık hizmeti almalarını da sağlıyoruz."

Ulusal Hane Ziyareti Programı

Arz odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla ilgili bilgiler veren Yanık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak başlattığımız Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Aile Destek Programı'mız kapsamında 15 milyar liralık bütçeyle 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 lira ila 600 lira arasında değişen miktarlarda destek olacağız. Doğal Gaz Tüketim Desteği programımızla yine 4 milyon hanemizi 3 milyar lira bütçe ile desteklemeyi hedefliyoruz. Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz.

Evlerin neşesi küçük çocuklarımız için de eğitim desteklerinde bulunuyoruz. 500 milyon lira bütçeyle anaokuluna ya da ana sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza destek olacağız. Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını anaokuluna veya ana sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin adına giderleri Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan biz ödüyoruz."

Derya Yanık, sağlanan hizmetlerin ve desteklerin tüm dünyadan teveccüh gördüğünü ve merak edildiğini, gittiği uluslararası toplantılarda iyi uygulama örneklerini paylaştıklarını belirtti.

Bakan Yanık, bugün açılışını yapılan Sosyal Dayanışma Merkezinin özel bir önemi olduğunu, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" kapsamında hayata geçirilen bu merkezlerde Roman vatandaşlar için özel programlar hazırlandığını ve uygulandığını ifade etti.

"Roman vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diyen Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Bu merkezlerimizde Roman dostlarımız için psikososyal ve sosyokültürel desteklerde bulunuyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler düzenliyoruz. Meslek Edindirme Kursları ve Sertifikalı Eğitim Programları ile tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi Roman vatandaşlarımızın da sosyoekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz. Eğitimlerimizi meslek edinmeye yönelik ve istihdama katılmayı kolaylaştırıcı bir bakışla uyguluyoruz. Kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslarımız bunlardan bazıları. Kursların bitiminde katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriyoruz. Bu projelere bugüne kadar ülke genelinde toplam 69 milyon lira kaynak tahsis ettik. Harcanan her kuruşla Roman vatandaşlarımızın güçlü bireyler haline geldiklerine şahit olduk."

Yanık, SODAM projelerinin 2014 yılında beri yürütüldüğünü 2022 itibarıyla 18 il ve 16 ilçede toplam 42 SODAM projesinin devam ettiğini aktararak "SODAM projeleri ile bugüne kadar toplam 330 bin Roman vatandaşımıza ulaştık." dedi.

Edirne'de 5 SODAM projesinin devam ettiğini ifade eden Bakan Yanık konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burada size yeni bir müjde daha duyuracağım. Şehidimiz Mustafa Tezgider kardeşimizin adını bu Sosyal Dayanışma Merkezimizde yaşatacağız. Bu merkezden destek alan çocuklarımız, ismi merak ettiklerinde karşılarında vatanı için canını feda etmiş bir kahramanın portresi çıkacak. İnşallah yeni açacağımız, burada sizinle müjdesini paylaşmak istediğim 1996 yılında şehit verdiğimiz Özer Camcı adına yeni bir SODAM daha açacağız. Buralardan hizmet alan çocuklarımız şehitlerimizin manevi hatırası içerisinde gelecekte vatanına milletine faydalı bireyler olarak yetişecekler. Özer Camcı SODAM'ımızın şimdiden Edirne'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda Roman vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları yerlerde SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz. 2023 yılında ülkemizde SODAM sayısını 55'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerle daha çok Roman vatandaşımıza istedikleri hizmetleri istedikleri şekliyle vermeyi amaçlıyoruz."

"Kadınlar kooperatifler sayesinde kendi iş fırsatlarını yaratabiliyor"

Bakan Yanık, daha sonra Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezinin açılış programına katıldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, kadın istihdamı ve girişimciliğini daha verimli hale getirmek için yapılan eğitim programlarının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın arttırılması amacıyla finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerlerinin devam ettiğini belirten Yanık, "Oldukça güzel sonuçlar aldığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda 81 ilde önemli etkinliklere imza attık. 215 etkinlikle yaklaşık 743 bin kişiye ulaştık. Seminerlerimizle onlara katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ve Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile yeni bir kulvar açtıklarını anlatan Yanık şöyle devam etti:

"Bu iki projemizle özellikle genç kadınlara önemli imkanlar sunuyoruz. Bunun yanında kadının güçlenmesi çalışmalarımız kapsamında Anadolu'da Ahilik kültürünün ve Baciyan-i Rum'un günümüze uyarlanmış hali olan kooperatiflerle ilgili çalışmalarımıza ayrı bir önem, ayrı bir değer atfediyor. Kooperatifler halkımızın imece usulü diye tabir ettiği uygulamanın aslında daha kurallı ve tüzel bir kişiliğe kavuşmuş. Kooperatifler, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik kalkınmayla istihdam politikalarında da önemli bir araç olarak değerlendirilmekte ve yeni bir boyut kazanmaktadır. Kadınlar kooperatifler sayesinde kendi iş fırsatlarını yaratabiliyor. Pazarlık gücü avantajlarını kullanarak bireysel olarak zorluklarla rahatlıkla baş edebiliyorlar. Ev içi istihdama katkı sağlıyor."

Yanık, kooperatiflerin kurulmasına katkı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kadınların eğitimden sağlığa, girişimcilikten istihdama kadar birçok konuda bilgilenmesi, çeşitli imkanlardan yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yanık, "Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımız ekonomik hayatta kalkınma için daha fazla yer almalıdır. Aile ve toplumsal yapımızda kadınlarımıza verdiğimiz her destek bizleri çok daha güçlü kılıyor. Planladığımız tüm çalışmaları başarıyla sonuçlandırmak ve kadınların ekonomik yaşamda daha fazla rol almasını sağlamak bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm taraflarla eş güdüm içerisinde çalışmak bizim için önemli. Bunu gerçekten önemsiyoruz." ifadeni kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkanı Hicran Bali, Vali Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık ve kadınların katılımıyla merkezin açılışı gerçekleştirildi.