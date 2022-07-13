Bakan Yanık'tan algı haberlerine tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz ile ilgili yapılan algı haberlerinin pekiştirilmesine sosyal medya adresi üzerinden tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında yalan haberlerin pekiştirildiğini belirttiği açıklamasında, "15 Temmuz'un yaklaştığı şu günlerde, şehit yakınları ve gazilerimiz için vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla ilgili olarak yine bazı çirkin hesaplarla yalan bir algının pekiştirilmesine çalışılıyor. Halkımızın milli duygularını istismar ederek söyledikleri yalanı tekrar tekrar ortaya süren bu odaklara bir senedir anlatmaya çalışıyoruz. Tane tane, tek tek. Muhtemelen anlıyorlar ama bu, ürettikleri yalanı yeniden yaymalarına engel olmuyor. Bu vesileyle bir daha anlatalım. Bazı sosyal medya proflarımızın gerçekleri çarpıtma alışkanlığının önüne geçemesek de hakikate borcumuzu ödemiş oluruz" ifadelerine yer verdi.

(Doğukan Gürel - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika