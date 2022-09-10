Bakan Yanık: ' Sayın İlgezdi, herhangi bir ülkedeki yaşlıların yüzde 84'ünün öldüğüne inanmıyorsunuzdur umarım'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Paylaştığımız verinin ülkelerin yaşlı nüfusunun tamamı değil de bakım altındaki yaşlıların vefat oranı olduğu çok belli. Sayın İlgezdi, herhalde herhangi bir ülkedeki yaşlıların yüzde 84'ünün öldüğüne inanmıyorsunuzdur umarım" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Paylaştığımız verinin ülkelerin yaşlı nüfusunun tamamı değil de bakım altındaki yaşlıların vefat oranı olduğu çok belli. Sayın İlgezdi, herhalde herhangi bir ülkedeki yaşlıların yüzde 84'ünün öldüğüne inanmıyorsunuzdur umarım" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, verdiği bir röportajda yaşlı bakım evlerinde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşların Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarını paylaştı. Bakan Yanık tarafından paylaşılan oranların Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilerle örtüşmediğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise her iki bakanlığa soru yönelterek, "İki bakanlık da pandemi dönemi vefat verilerine ilişkin birbiriyle tutarsız rakamlar veriyor. İki bakanlığa da soruyorum: Hanginiz doğru söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Sayın İlgezdi, herhangi bir ülkedeki yaşlıların yüzde 84'ünün öldüğüne inanmıyorsunuzdur umarım"

Gamze İlgezdi'nin sözlerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya üzerinden cevap verdi. Verdiği verilerin sadece yaşlı bakım evlerinde kalan yaşlılara ait olduğunu ve İlgezdi'nin verileri yanlış algıladığını söyleyen Yanık, şu ifadelere yer verdi:

"Gamze İlgezdi, pandemi sürecinde huzurevlerimizde bakım altında olan yaşlılarımızın vefat oranları ile ilgili yaptığım bir açıklama üzerinden 'Sağlık Bakanı'na mı inanalım, Aile Bakanı'na mı?' diye bir soru sormuş. Açıklamamda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada yaşlı bakım kuruluşlarında meydana gelen vefat sayılarının yüzde 31 ve yüzde 84 arasında değişen oranlarda ve oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğinden bahsettim. Bu oranın ise ülkemizde yüzde 4,4 olduğunu ifade ettim. Aslında burada paylaştığımız verinin ülkelerin yaşlı nüfusunun tamamı değil de bakım altındaki yaşlıların vefat oranı olduğu çok belli. İlgezdi herhalde herhangi bir ülkedeki yaşlıların yüzde 84'ünün öldüğüne inanmıyorsunuzdur umarım. Öte yandan açıklamamda vurguladığım 'Bakımevlerinde' ifadesinden de bu rahatlıkla anlaşılabilirdi. Dolayısıyla, devletimizin kurumları arasında bir koordinasyonsuzluk asla söz konusu değildir ancak sizin iyi niyet probleminiz bulunmaktadır. Takip edebildiniz mi bilmiyorum ama pandemi sürecindeki hizmetlerimiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyaya model olarak gösterilmiştir. Bu konuda DSÖ'nün web sitesinde yer alan mesajı da okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın, kurumlarımızda görev yapan bakım personelimizin ve devletimizin tüm kurumlarının bu süreçteki gayretini bu derece basit ve kendinizi de zor duruma düşürecek bir algı ve idrak sorunu ile gündeme taşımanız oldukça trajik olmuş. Bence biraz dinlenin." - ANKARA