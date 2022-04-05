Bakan Yanık: Nisanda 1 milyar 488 milyon TL yaşlı ve engelli aylığı yatırıyoruz - Haberler

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Bakan Yanık: Nisanda 1 milyar 488 milyon TL yaşlı ve engelli aylığı yatırıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Yanık: Nisanda 1 milyar 488 milyon TL yaşlı ve engelli aylığı yatırıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayında 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayında 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirterek, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak. Toplamda 1 milyar 488 milyon TL, 9 Nisan' a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Derya Yanık, Türk Lirası, Engelli, Nisan, Politika, Haberler

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