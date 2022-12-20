Bakan Yanık: 'Kumluca ve Finike'de yaşanan selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon liraya ulaştı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de yaşanan selin ardından bölgeye gönderilen yardımın 17,5 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de yaşanan selin ardından bölgeye gönderilen yardımın 17,5 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2 Milyon lira daha kaynak aktardık. Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 Milyon liraya ulaştı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA